사진=신지 SNS

그룹 코요태 멤버들이 회식 자리를 가졌다.신지는 지난 10일 자신의 인스타그램에 "그동안 열심히 했으니 맛있게 먹고 더 열심히 달리자요♡"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 신지가 코요태 멤버 빽가, 김종민 그리고 스탭들과 함께 식사 자리를 갖고 있는 모습. 특히 신지는 많은 스케줄로 인해 다소 수척해진 얼굴을 보였으며, 신지 우측에 빈자리가 눈에 띄었다.한편 신지는 7살 연하 가수 문원과 결혼을 앞두고 있다. 앞서 신지는 자신의 유튜브 채널 '어떠신지'를 통해 "문원에 대한 댓글들을 봤다. 마음이 안 좋았고 멤버들에게도 피해가 간 것 같았다"고 털어놨다. 이어 "나를 걱정하는 분이 대다수였다는 걸 잘 알지만, 당장 올해 결혼이 아직 멀었으니 천천히 지켜봐 달라"고 덧붙였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr