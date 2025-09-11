사진='파자매파티' 캡처

사진='파자매파티' 캡처

트랜스젠더 1호 연예인 하리수가 성희롱 피해 사실을 고백했다.10일 유튜브 채널 '이게진짜최종'의 '파자마파티'에는 하리수가 출연했다.이날 하리수는 "1991년에 보조 출연으로 시작해 연예계에 발을 들였다. 그 당시엔 호적도 남자였고, 광고사에 나의 성 정체성으로 인해 포기하거나 무산된 것도 많았다"고 털어놨다.영화 출연 제안을 거절했다가 협박을 받기도 했다. 하리수는 "영화 제의가 있었다. 트랜스젠더가 성관계를 맺고 남자의 기를 빨아먹으면 나로 변신하는 이야기였다. 그런 영화에 나와서 소비되고 끝나길 원하지 않았다"며 제안을 거절했다고 밝혔다. 이어 "제작사 측이 '네가 트랜스젠더인 걸 밝히겠다'고 했다. 그 후 8개월 정도 '연예계 일을 그만둬야 하나' 방황했다"고 고백했다.하리수는 "트랜스젠더는 사실을 밝힌 이후 진짜 여자인지 확인해 봐야 한다고 성관계를 요구하고 옷을 벗어보라는 경우가 많았다"며 "그래서 역할을 포기하고 계약 못 한 게 수두룩하게 많다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr