가수 겸 배우 임윤아가 10살 연하 배우 이채민에 대해 " 너무 바른 청년 같다 "라며 칭찬했다.지난 10일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 tvN 드라마 '폭군의 셰프'에서 열연을 펼치고 있는 임윤아가 출연해 다양한 이야기를 들려줬다.유재석은 "방영 첫 주 만에 넷플릭스 42개국 1위, 화제성 지수 1위, 시청률 12.7%다"라며 '폭군의 셰프'에 대한 이야기를 꺼냈다. 임윤아는 "아침에 눈을 뜨면 시청률부터 확인한다. 올라오는 시간대가 있어서 자다가도 일어나 새로고침해봤다"라고 말했다. 이어 그는 "인기를 실감하지 못하고 있다가 '유퀴즈' 섭외 연락을 받고 확실히 체감했다. 요즘은 사람들이 마주치면 네 이름이 아니라 연지영이라고 부른다"라며 웃어 보였다.소녀시대 멤버들도 연락이 왔다고. 임윤아는 "(멤버들이) 재밌게 보고 있다고 연락이 왔다. 지난 8월에 티파니 언니 생일과 소녀시대 데뷔일이 며칠 차이 나지 않아 겸사겸사 모였다. 단체 사진을 SNS에 올리면 팬분들이 좋아하시더라"고 말했다. 조세호가 "계산은 누가 하냐"고 묻자 임윤아는 "그때마다 다르지만 그날은 내가 스케줄 때문에 선물을 준비하지 못해 대신 계산했다. 보통은 주최자가 할 때가 많다"고 답했다.'폭군의 셰프'를 찍기 위해 많은 노력을 기울였다는 임윤아는 "촬영 3개월 전부터 요리 학원에 다니고 셰프님들께 따로 배웠다. 요리가 매개체인 작품이라 과정 자체가 중요했다. 연기를 할 때도 요리 순서를 완벽히 숙지해야 해서 기억력 테스트를 하는 것 같았다"고 설명했다. 그는 "현장에서도 동작을 계속 연습했다. 손에도 감정이 담겨 있는 느낌이 들어서 결과물에 내 마음이 실렸던 것 같다. 플레이팅까지 의견을 내면서 캐릭터를 완성해 갔다"고 덧붙였다.첫 촬영 열흘 전 배우 박성훈의 대타로 급하게 작품에 투입된 이채민에 대해서도 언급했다. 임윤아는 "너무 바른 청년 같다. 준비할 시간이 짧았을 텐데도 다 준비해서 나타났다. '이헌 그 자체'라는 생각이 들었다"라고 웃으며 말했다.조세호는 "종방연에서 분위기를 완전히 리드했다고 들었다"라며 '폭군의 셰프' 종방연에 대한 이야기를 꺼냈다. 이어 종방연 당시 영상이 재생됐고 영상에는 의자 위에 올라가 "'폭군의 셰프' 대박! 포상 휴가 가자!"라며 외치는 임윤아의 모습이 담겨있었다. 이를 본 임윤아는 "식당 끝자리에 앉은 분들이 잘 안 보인다고 해서 올라가게 됐다. 방송처럼 바이브가 나왔다"라며 당시 상황을 회상했다.끝으로 임윤아는 자신의 인생을 회상하며 "10대에는 늘 같이 있어서 장난기도 많았는데 30대가 되고 나서는 개인 활동도 많아졌다. 그래서 느낀 감정을 현장에서 말하게 됐다. 어느 순간부터 선배님이라고 불리는데 처음엔 당황스러웠다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr