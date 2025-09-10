사진=텐아시아DB

사진제공=KBS2

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')에서 원조 걸그룹 원더걸스 선예, 유빈, 소희가 멤버 혜림의 아들 시우, 시안 형제를 만난다. 소희는 결혼과 2세 계획에 대해 이야기한다.오늘(10일) 방송되는 '슈돌' 589회는 '우리들의 원더풀 데이' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맘 우혜림, 슈퍼맨 심형탁이 함께하는 가운데, 원더걸스 선예, 유빈, 소희가 혜림의 집을 방문해 특별한 하루를 보낸다.이날 소희와 유빈은 직접 시우와 시안 형제의 육아에 나선다. 특히 소희는 시안에게 직접 이유식을 먹이고, 낮잠까지 재우는데 성공하는 남다른 육아 스킬로 언니들의 감탄을 자아낸다. 아기 띠를 맨 소희는 시안이가 꿀잠에 빠져들자 "나 잘 재우나 봐"라며 뿌듯함을 드러내는가 하면, 품에 폭 안겨 잠이 든 시안에게 홀릭된다. 유빈은 시우에게 생선 가시를 발라주며 다정한 이모의 면모를 뽐낸다.소희는 사랑스러운 시우, 시안 형제의 모습에 시종일관 하트 눈빛을 발사하더니 "나중에 결혼하면 아이 둘 낳고 싶어"라고 2세 계획을 깜짝 고백해 놀라움을 자아낸다. 유빈 역시 "나도 아들을 낳아서 같이 축구하고 싶어"라며 로망을 공개한다. 이를 듣고 있던 육아 선배인 선예는 "일단 결혼부터 해야지"라고 현실적인 조언을 해 모두를 빵 터지게 한다.원더걸스 멤버들은 데뷔 20주년을 앞두고 추억 여행에 나선다. 선예, 유빈, 소희, 혜림은 시우와 함께 연습생 시절부터 원더걸스 데뷔의 추억이 고스란히 녹아있는 전 JYP사옥과 단골 식당을 방문해 추억을 되새긴다. 혜림은 "시우와 함께 여길 오니 감회가 새로워"라고 소감을 밝힌다. 이모 유빈은 전 JYP사옥을 바라보며 "시우가 나중에 JYP에 연습생으로 들어가도 좋을 것 같아"라고 엄마 혜림을 닮아 끼 폭발하는 조카 시우의 진로를 제안해 혜림을 흐뭇하게 만든다고.이 가운데, 선예가 "유빈의 유튜브에 원더걸스 재결합을 소망하는 댓글이 많더라"라며 원더걸스 재결합의 가능성을 언급하자 MC 최지우는 "원더걸스 20주년 기념 재결합 기대해도 될까요?"라며 설렘을 드러낸다고. 혜림은 "좋은 기회가 있으면 좋은 소식이 있지 않을까"라고 의미 심장한 여운을 남겨 원더걸스 재결합에 대한 기대감을 자아낸다.선예, 유빈, 소희 이모와 시우, 시안 형제의 만남과 원더걸스의 추억여행은 '슈돌' 본 방송에서 확인할 수 있다.KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr