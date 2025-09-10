사진=추성훈 SNS

추성훈이 딸 사랑이를 향한 애틋함을 드러냈다.추성훈은 지난 9일 자신의 인스타그램에 "딸의 성장은 정말 기쁘고, 참 많이 컸습니다. 2011년생인데 벌써 키가 170cm나 되었어요!"라며 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 지난 6일 행사에 참석해 포토 타임을 갖고 있는 사랑 양의 모습. 추성훈은 "그런데 기쁘면서도 왠지 쓸쓸하고, 영상을 보고 있으면 눈물이 난다"며 빠르게 성장해 가는 사랑 양을 향해 애틋함을 드러냈다.추성훈은 "이게 부모의 마음인가 봅니다"라며 "좋은 대학, 좋은 회사, 부자가 되길 바라지 않습니다. 그저 건강하기만 하면 저는 행복합니다"라고 소망했다.한편 추성훈은 일본 모델 야노 시호와 약 2년의 열애 끝에 2009년 결혼, 2011년 딸을 사랑 양을 품에 안았다. 이들 가족은 KBS2 예능 '해피선데이-슈퍼맨이 돌아왔다'(2013~2016)에 출연하며 많은 사랑을 받기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr