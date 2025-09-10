'44세 미혼' 최홍만, 전여친 갈비뼈 부상 입혔다…"살짝 쳤는데 실금" ('돌싱포맨')

사진제공=SBS

최홍만(44)이 과거 연애사를 고백하며 여자친구 갈비뼈에 금을 가게 했다고 고백했다.지난 9일 방송된 SBS ‘신발벗고 돌싱포맨’에서는 현영, 최홍만, 이현이, 심으뜸이 게스트로 출연했다.이날 최홍만은 "요즘 썸 타는 여자가 생겼다. 다 탁재훈 형 덕분"이라고 말문을 열었다. 탁재훈 유튜브에 출연해 이상형을 이야기했더니 SNS로 대시가 쏟아졌다고. 최홍만은 “지인을 통해서도 소개가 많이 왔다. 10명 가까이 소개를 받았는데 그 중 한 분이랑 썸을 타고 있다”고 밝혔다.그러나 최홍만과 연애 하려면 감수해야 할 리스크가 세 가지 있다고. 첫 번째는 최홍만의 큰 키로 인해 비밀 연애를 못 한다는 것이었다. 두 번째는 목숨을 걸어야 한다는 것이었다.최홍만은 “예전에 여자친구와 자다가 잠결에 손가락 두 개로 딱 쳤는데 갈비뼈에 실금이 갔다”고 털어놨다. 마지막은 최홍민의 키티 캐릭터 사랑을 감수해야 하는 것이었다. 최홍만은 썸녀와 키티 중 선택하라는 질문에 “어렵기는 한데 썸이다. 결혼해야할 거 아니냐”고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr