방송인 조혜련이 "회장님이 나를 부인으로 맞아야 한다"라며 과거 비서를 꿈꿨던 일화를 밝혔다

지난 9일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 '걔네 둘이 잘 살 것 같냐? 신여성 EP.05 잘못된 만남'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

조혜련은 "어제 미선 언니와 통화를 했다. 시간이 많으니까 우리 방송을 본 것 같더라. 사실 원래 신여성을 이경실 언니까지 셋이서 하려고 했었다"라며 말문을 열었다. 그는 "미선 언니가 '이경실 언니가 변했다'고 하더라. 예전에는 말투도 세고 독한 느낌이 있었는데 지금은 더 부드럽고, 전체를 아우르는 듯하다고 표현했다"고 덧붙였다.

이경실은 "당시엔 콘셉트를 일부러 강하게 잡았던 것이다. 그렇게 해야 분위기를 이끌 수 있었다. 사실 나도 힘들었다"고 설명했다. 그러자 조혜련은 "맞다, 그때는 좀 독하기도 했다"라며 너스레를 떨었다. 그는 "미선 언니가 방송에서 (이경실이) 쓰러지며 웃는 모습을 보고 너무 웃겼다고 하더라. 우리가 미선 언니에게 계속 에너지를 줘야 한다. 얼마나 잘하고 있는 일이냐"라고 덧붙였다.

앞서 한 매체는 박미선이 건강검진에서 유방암 초기 진단을 받았다고 보도했다. 박미선의 소속사는 "정확한 병명은 개인 의료 정보라 밝히기 어렵다. 다만 건강상의 이유로 휴식 중인 것은 맞다"고 입장을 밝혔다.
이날 조혜련은 과거 비서를 꿈꿨던 일화를 밝혔다. 개그맨 이선민은 "혜련 누님은 직장 다니셨다면 백이면 백퍼센트 직원과 사귀었을 것 같다"라며 말문을 열었다. 조혜련은 "거기 내 스타일이 있다면 직장을 왜 다니냐. 사람들 만나려고 다니는 것 아니냐"라고 반응했다.

그러자 이경실은 "얘는 회장님 비서가 되는 게 꿈이었다"고 말했다. 조혜련은 "그 회장님이 나를 부인으로 맞아야 한다. 그래서 모든 기업이 내 것이 되고, 갑질하면 끝나는 스토리다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 이선민은 자신의 연애관을 털어놨다. '여사친과 남사친이 연인으로 발전할 수 있는가'에 대한 이야기를 나누자 이선민은 "이성 간의 친구는 없다고 생각한다. 누구든지 0.1%라도 가능성이 있다"고 말했다. 반면 이경실과 조혜련은 "그럴 수 없다"고 말했다.
조혜련이 "예를 들어 박나래, 장도연과도 연인이 될 수 있냐"고 묻자 이선민은 "0.01% 정도는 가능성이 있다"고 답했다. 이경실은 "다들 매력이 있으니까. 선민이는 모든 사람의 좋은 면을 보려고 애쓰는 아이인 것 같다. 그런 사람들도 다 나하고 인연이 될 수 있다고 생각하는 것 같다"라고 설명했다. 이에 조혜련은 "그런 사람이 결국 결혼 못 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

