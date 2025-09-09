사진=유튜브 '이민정 MJ'

배우 이민정이 '금수저설'에 입을 열었다.9일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에서는 배우 왕빛나, 이소연과 함께 '이민정 인생 설명회'가 펼쳐져 이민정 금수저썰부터 '꽃남' 캐스팅 비하인드까지 공개됐다.이날 이민정은 '금수저설'에 대해 "할아버지, 외삼촌이 '미술 쪽에서 대통령상을 받았다, 남극 기지에서 브레인인 카이스트 교수다'라는 얘기가 있는데 그건 맞다"면서 "경제적인 것만 보면 금수저로 불리기는 좀 그렇다"고 밝혔다."늘 경제적으로 엄청 풍요로웠던 건 아니"라고 강조한 이민정은 "우리 아빠도 힘든 시기가 있었고, 내가 그때 돈을 벌어야겠다고 생각을 했다. 20대에는 자잘자잘 결핍을 채워야겠다고 생각했다. 당시에는 힘들었다"고 회상했다.이민정은 "우리 부모님이 좋은 교육 시켜주고, 내가 하고 싶은 걸 시켜줬다는 면에서는 금수저가 맞다. 그러나 흥청망청 돈을 쓸 수 있는 금수저는 아니었다"고 선을 그었다.대학교 등록금을 직접 벌기도 했던 이민정은 "'젊을 때 고생은 사서도 한다'는 말을 좋아한다"면서 "돈은 있을 때도 없을 때도 있다. 행복은 돈은 전부가 아니지만, 돈은 필요하다. 가능성이 높아지기 때문"이라고 전했다.고등학생 시절 SM 캐스팅 매니저가 명함을 들고 직접 학교까지 찾아왔지만, 아빠의 반대와 두려움 때문에 연예계 데뷔를 미루게 됐다는 이민정은 아들 준후, 딸 서이 얼굴을 매체에 노출하지 않고 있다.이민정은 "준후 얼굴은 계속 비공개로 할 생각이다. 밖에서 걔를 알아보면 잠시 신나겠지만, 중고등학생 되면 본인도 불편한 거 알 거"라며 "성인이 된 후 자기가 판단하면 될 것 같고, 사실 유소년 농구를 하고 있기 때문에 얼굴 보려고 하면 볼 수 있다. 농구 가면 '얼굴 딱 아빠네'라는 말이 들린다"고 털어놨다.한편, 이민정은 '현재 목표가 뭐냐'는 질문에 "지금은 하루하루 행복하게 사는 것"아라고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr