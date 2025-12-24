이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

배우 함소원이 딸을 훈육하는 자신만의 방식을 밝혔다.24일 MBN '속풀이쇼 동치미' 선공개 영상에는 함소원이 8세 딸의 생활 습관을 바로잡기 위해 식사를 제한한 일화를 공개하는 모습이 담겼다.공개된 영상에서 혜정은 아빠 진화와 대화를 나누며 "알림장을 안 가져오면 반찬이 김이야"고 솔직하게 털어놨고, 진화는 "다 안 가져오면?"고 물었다. 혜정은 "아무것도 못 먹지"고 답했다.충격을 받은 진화는 함소원에게 "알림장을 안 가져오면 아무것도 안 주는 게 사실이냐"고 확인했고, 함소원은 "내가 언제 그랬냐. 밥은 준다. 물하고 밥, 채소 반찬 주고 고기를 안 줄 뿐이다"고 말했다.진화는 "왜 그래야 하는데?"고 반발했고, 함소원은 "그래야 자기가 뭘 잘못했는지 알고 다음에 제대로 가져온다. 전문가가 아이들이 잘했을 때는 상을 주고 잘못했을 때는 벌을 줘서 스스로 판단하고 고칠 수 있게 해야 한다고 하더라"고 설명했다.실제로 함소원의 냉장고에는 "1번 알림장 2번 숙제 책 둘 다 안 가져오면 물이랑 밥만 먹는다"라는 메모가 적혀있었다. 엄마 아빠의 대화를 다 듣고 있던 딸 혜정은 눈치를 보는 모습을 보여 안타까움을 자아냈다. 진화는 "먹고 싶어 하는 걸 주는 게 맞다"고 의견을 얘기했고, 함소원도 "밥, 채소에도 영양은 많다"고 맞섰다.앞서 방송에서 함소원은 "이혼한 지 벌써 3년 차이다. 전 남편과의 관계가 고민이다. 딸이 안 만날 수가 없다"며 남편 진화와 이혼 후 동거하고 있다고 밝혀 많은 관심을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr