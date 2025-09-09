성형·코인 투자로 재벌→불륜 남편 복수, 티빙 '숏폼 콘텐츠' 온다

사진제공=티빙

국내 OTT 티빙이 오는 티빙앱에서 즐길 수 있는 다채로운 ‘숏폼 콘텐츠’ 라인업을 공개한다.9월 공개작은 ‘티빙 숏 오리지널’ 1편과 ‘숏드라마’ 13편이다. 먼저 오는 15일 공개되는 티빙 숏 오리지널 '1도 없는 남자'는 그룹 B1A4 멤버 신우와 브브걸 출신 남유정, 러블리즈 멤버 유지애 등이 출연한다. 모든 것이 완벽하지만 딱 한가지씩 결핍된 남자들, 그리고 그들과 연애하는 세명의 단짝 여자 친구들의 성장극이다. 연출은 숏폼 드라마 '내 애인은 스무살 연하입니다'의 김지환 PD, 극본은 '마이 브레인 와이프' 김혜영 작가가 맡아 완성도를 높였다.같은 달 8일과 15일에 공개되는 숏드라마 라인업에는 ▲얼떨결에 ‘존예 대표’가 되어 새로운 삶을 사는 이야기 '성형으로 재벌되기', ▲코인 투자로 재벌이 된 인연들과 펼쳐지는 현대판 신데렐라 로맨스 '슈퍼카 신데렐라 스토리', ▲트라우마로 다이빙을 그만두고 수영부에 들어오며 벌어지는 BL 로맨스 '블루 콤플렉스', ▲첫 사랑을 되찾기 위한 예측불허의 타임슬립 판타지 '앗, 고백을 까먹었다>' ▲원치 않는 재회로 벌어지는 오피스 로코 시트콤 '내 직장상사는 전여친', ▲신도시를 배경으로 얽히는 불륜극 '신도시 아내들', ▲어플에서 만난 여자와 바람폈던 남편에 대한 복수극 '나는 내 남편과 바람을 피우고 있습니다' 등 다양한 장르가 포함된다. 로맨스, 스릴러, 코미디까지 경계를 넘나드는 폭 넓은 ‘숏드라마’가 9월 동안 순차적으로 공개될 예정이다.티빙은 지난 8월 직접 기획 및 제작해 독점 공개하는 숏폼 콘텐츠 ‘티빙 숏 오리지널’을 통해 장편부터 짧은 콘텐츠까지 티빙 앱 하나에서 모두 즐길 수 있는 콘텐츠 생태계를 선보였다. 여기에 외부 제작사와의 협업한 다양한 ‘숏드라마’까지 라인업을 확장하며, 이용자들에게 새로운 시청 경험을 제공하고 있다.티빙 관계자는 “티빙앱 하나로 숏폼 콘텐츠를 지속적으로 즐길 수 있도록 라인업을 구축해 나갈 계획”으로 “숏폼뿐 아니라 티빙 오리지널, 스포츠중계, Apple TV+ 브랜드관 콘텐츠 등 차별화된 서비스로 이용자 경험을 확장해 나가겠다”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr