사진=텐아시아DB

사진제공=KBS 2TV

가수 이찬원(28)이 "이거 무슨 조작 사진 아니냐"라며 방송 조작설을 제기했다.9일 방송되는 KBS 2TV 예능 '셀럽병사의 비밀'에서는 세상을 뒤바꾼 천재 과학자 마리 퀴리가 라듐을 발견하고, 순식간에 대중의 질타를 받게 된 놀라운 사연이 소개된다. 이날 방송에는 스페셜 게스트로 뮤지컬 배우 옥주현, 독성학 분야 세계 권위자 박은정 교수가 출연한다.마리 퀴리는 남편 피에르 퀴리와 함께 약 4년 간의 실험 끝에 우라늄의 약 100만 배 이상의 방사능을 품은 라듐을 발견했다. 이후 라듐은 기적의 명약으로 취급되며 빵, 비누, 렌즈 심지어 콘돔에 첨가되는 등 건강보조식품과 생활용품으로 제작되어 큰 인기를 끌었다.박은정 교수는 "불행 중 다행으로 라듐이 정말 비쌌다. '라듐이 들었다'고 광고는 했지만, 실제로 대다수가 가짜였다"고 말했다. 이에 이찬원은 "당시 라듐 가격은 1g에 약 75만 프랑이었다. 당시 파리의 아파트 한 채를 살 수 있는 돈이다"라며 라듐의 가치를 알렸다.하지만 라듐의 인기는 심각한 부작용을 남겼다. 미국에서 발생한 시계 공장 소녀공들의 일화를 소개한 닥터 MC 이낙준은 "찬장에 머리를 부딪힌 소녀의 치아가 다 빠졌다. 다른 소녀들에게도 중구난방으로 턱, 종아리 등 일반적으로 종양이 자라지 않은 곳에 종양이 생겼다"고 말했다.19세기 미국의 사업가이자 골프선수였던 에벤 바이어스의 일화도 소개됐다. 이낙준은 "팔을 다쳐 병원에 갔더니 의사가 (건강보조식품으로 나온) 라듐수(水)를 권했다. 매일 3병씩, 총 1400병 이상을 먹었다. 3년 만에 그는 이렇게 변했다. 이게 방송에 나와도 되는지 모르겠는데..."라며 고개를 저었다. 자료 사진을 본 이찬원은 "이거 무슨 조작 사진 아니냐"라며 깜짝 놀라는 모습을 보였다.그런가 하면 라듐의 발견으로 세상을 뒤흔든 마리 퀴리가 순식간에 대중의 질타를 받게 된 일화도 소개된다. 장도연은 "기자들이 집을 둘러싸고 마리를 향해 '더러운 여자, 너희 나라로 썩 꺼져버려!' 등의 발언을 했다"라며 당시의 심각한 분위기를 재현했다. 과연 마리 퀴리를 둘러싼 스캔들은 무엇이었을지 본 방송에서 공개된다.'셀럽병사의 비밀' 마리 퀴리 편은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr