가수 천록담(이정)이 아내와의 러브스토리를 최초로 밝힌다.오는 10일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '내 멋대로-과몰입클럽'(이하 '과몰입클럽') 2회에서는 천록담이 트롯 신생아 라이프에 과몰입한 일상이 그려진다. 그는 방송을 통해 현재의 천록담이 탄생하기까지 옆에서 큰 힘이 되어준 장모님과 특별한 일상을 공개한다.이날 천록담은 장모님과 제주도의 오일장을 찾는다. 천록담이 된 이후 처음으로 장모님과 나선 장보기인 만큼, 쏟아지는 팬들의 관심과 사랑에 즐거워하는 모습이 포착된다. 이에 천록담은 즉석에서 게릴라 콘서트를 열어 오일장을 찾은 시민들에게 특별한 추억을 선사한다.이런 가운데 천록담과 장모님의 절친 케미가 눈길을 끈다. 천록담은 "아내보다 장모님을 먼저 알게 돼서 특별히 친한 것 같다"고 말한다. 실제로 그는 결혼 전 장모님이 운영하던 목욕탕의 단골 손님이었다고. 이와 관련해 천록담은 단골 목욕탕집 딸과 결혼하기까지의 비하인드 스토리를 최초로 공개한다고 해 궁금증을 더한다.또한 천록담은 손주를 바라는 장모님에게 "기다리세요. 쌍둥이 낳을게요"라고 호기롭게 외치며 자녀 계획을 최초로 공개한다. 당당한 천록담의 약속에 장모님은 어떤 반응을 보였을지 관심이 쏠린다.'과몰입클럽'은 10일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr