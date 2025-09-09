사진=보아 SNS

사진=전현무 라이브 방송 캡처

가수 보아가 작은 바람을 전했다.보아는 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 사진 없이 "우리나라에도 논알콜 판매하는 식당이 많아지기를"이라는 짧은 문구를 게재했다.앞서 보아는 지난 4월 전현무와의 '취중 라방'으로 물의를 빚은 바 있다. 전현무는 자신의 인스타그램을 통해 깜짝 라이브 방송을 진행했다. 술을 곁들인 듯 얼굴에 홍조를 띤 전현무는 "누군가 하라고 해서 처음 해본다"라고 밝혔고 이내 보아가 화면에 등장했다.보아는 전현무의 집을 방문한 이유에 대해 "오빠가 (술) 먹자고 했잖아요"라고 말했다. 보아 역시 술에 취한 듯 "현무 오빠 집이 개판이다. 인테리어도 별로고, 게스트 화장실 냄새도 심하다"라고 폭로했다. 또 보아는 방송 중 전현무의 어깨에 기대거나 얼굴을 쓰다듬는 등 수차례 스킨십을 시도했다.이에 그치지 않고 보아는 한 누리꾼이 전현무에게 개그우먼 박나래와의 열애설에 대해 묻자 "절대 안 사귈 것 같다. 오빠가 아깝다"며 자리에 없는 인물에 대한 평가까지 했다.해당 방송은 관계자들의 만류로 중단됐다. 방송 이후 두 사람은 열애설에 휩싸였고 박나래에게 무례했다는 질타도 함께 받았다. 누리꾼들은 "누가 아깝고 덜 아깝고를 농담조로 소비하기엔 너무 나이가 많으시고 너무 공개적이었다", "생각이 짧은듯. 굳이 취해서 라방을? 그것도 남녀 단둘이?", "두 분이 커플 되시면 무아지경 커플 어때요?", "보아씨, 댓글창만 닫음 다예요? 박나래씨한테 사과하세요" 등의 질타가 쏟아졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr