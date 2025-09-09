사진=텐아시아 DB, 윤도현 SNS

밴드 YB의 윤도현이 암 완치 이후 재검 근황을 전했다.8일 윤도현은 자신의 SNS에 "1년 만에 재검, 다행히 문제없다"는 글과 한 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진에는 '방사선종양학과 외래 진료 안내'라고 적힌 서류가 담겼다.윤도현은 "내년까지 또 열심히 관리해서 조금이라도 건강하게 음악 조금이라도 더, 그렇게 살다 가면 감사하겠다"며 "모두의 건강을 위해 기도한다"라고 말했다.더불어 "인생은 길지 않다는 걸 점점 느낀다. 그러니 하고 싶은 일을 해보고, 때로는 일탈도 하고 스스로를 넘어서는 과감한 도전도 해보는 게 좋다"며 "망가지기도 하고 후회도 하고 다시 일어서고 다시 다잡고 깨닫고 반성하며 울고 웃는 것, 그것이 인생의 모습"이라고 했다.그는 "누구도 완벽할 수 없다. 다만 조금이라도 나아지려는 노력을 할 뿐. 그 과정 속에서 내 자리가 어디인지 찾아가는 것, 그것이 바로 인생이 아닐까 한다"고 덧붙였다.지난 2023년 윤도현은 2021년 희귀암인 위말트 림프종 판정을 받고 3년의 투병 생활 끝에 완치됐다고 밝혔다. 윤도현이 속한 YB는 올해 30주년을 맞았으며 2월 EP '오디세이'(Odyssey)를 발매했다,김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr