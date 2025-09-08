오정태♥백아영, 자식 농사 대박났다…"첫째 과학고 진학, 둘째도 영재고 준비" ('동상이몽2')

사진제공=SBS

오정태, 백아영 부부가 자식 농사 성공 비결을 밝힌다.8일 오후 10시 10분 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘(이하 ‘동상이몽2’)에서는 1년 만에 돌아온 오정태, 백아영 부부의 특별한 근황이 공개된다.작년 ‘행사왕’ 남편 오정태와 ‘청소왕’ 아내 백아영의 찰떡 케미로 2024년 ‘동상이몽’ 최고 시청률을 경신했던 두 사람이 이번엔 입시 성공 스토리로 또 한 번 화제를 예고했다. 당시 ‘돌연변이 딸’이라 불리며 놀라운 학구열로 주목받았던 큰 딸 오정우가 올해 과학고 진학에 성공한 것.소식을 전하던 오정태는 “저는 고등학교도 떨어졌다. 남들보다 못한다”고 셀프 디스하며 신기해했다. 이어 “근데 조상 중에 공부 잘했던 한 분이 있다”며 조선시대 조상님까지 소환하는 등 기쁨을 감추지 못했다.이날 방송에서 ‘과학고 큰딸’ 오정우는 작년보다 한층 업그레이드된 특별한 공부 꿀팁을 대거 공개한다. 월, 주, 일단위로 세분화한 계획부터 집중력 유지를 위한 ‘철새 공부법’, 이해력을 높이는 ‘일타강사식 복습 전략’까지 과고생이 된 정우만의 ‘최상위 학습법’을 소개할 예정이다. 이를 본 김구라는 “정태야 딸 정말 대단하다”라며 감탄을 금치 못했다는 후문이다.그러나 오정태 부부 사이에서 뜻밖의 ‘과학고 지분 경쟁’이 벌어졌다. 주양육자인 아내 백아영은 어릴 때부터 실천해온 교구 육아법, 입시에 좋은 음식, 유명 입시 사주 등 자신의 다양한 노하우를 풀어내며 스튜디오를 깜짝 놀라게 했다.이에 질세라 오정태도 나름의 노력과 ‘기도 명당’을 공개하며 존재감을 드러냈다. 서울 상위 0.003%의 과고생을 키워낸 두 사람의 입시 비결은 방송을 통해 낱낱이 밝혀질 예정이다.이날 스튜디오에는 대한민국 대표 입시 멘토이자 구독자 186만 명의 유튜브 채널을 운영 중인 에듀 크리에이터 미미미누가 출연했다. 그는 등장만으로 학부모 패널들의 시선을 단숨에 사로잡았다. 특히 신뢰도 높은 분석과 조언으로 폭발적인 반응을 이끌며 기대를 모았다.미미미누는 오정우의 공부 모습을 지켜보며 “최상위 학습법이다”라며 극찬을 아끼지 않았다. 오정태는 “박보검보다 미미미누!”라는 파격 발언으로 애정 어린 구애를 펼쳐 웃음을 자아냈다. 2025 대한민국 학생들과 학부모들을 무한 찬양하게 만든 ‘입시 멘토’ 미미미누의 분석과 전략은 무엇일지 궁금증이 모인다.이어 오정태, 백아영 부부는 과학고생 큰딸과 함께 입시 컨설턴트를 만나 교육 상담에 나섰다. 큰딸 오정우는 과학고에 이어 서울대 진학을 목표로 하고 있다고 밝혀 스튜디오를 또 한 번 감탄하게 했다. 추가로 둘째 딸 역시 영재고 진학 준비 중이라는 사실을 공개해 모두를 놀라게 했다. 이어 진행된 부모 양육 태도 검사에서 백아영은 대다수 항목 이상적 평가를 받으며 ‘퍼펙트 양육’으로 인정받아 관심이 쏠렸다. 두 딸 모두 엘리트 영재로 성장시킨 백아영의 입시 비결은 무엇일지 이목이 집중된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr