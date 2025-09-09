사진=MBC

사진=MBC

사진=MBC

강태오, 김세정, 이신영, 홍수주, 진구가 새로운 로맨스 판타지 세계관에 발을 들인다.다음 달 31일(금) 밤 9시 50분 첫 방송 될 MBC 새 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'는 웃음을 잃은 세자와 기억을 잃은 부보상의 영혼체인지 역지사지(易地四肢) 로맨스 판타지 사극 드라마. 강태오, 김세정, 이신영, 홍수주, 진구라는 세대 초월 라인업을 구축하며 기대감을 끌어올리고 있다.1994년생 강태오는 대리청정 중인 왕세자 이강 역으로 분한다. 겉으로는 방탕하고 제멋대로인 듯 보이는 이강의 내면에는 궐 내 세력다툼으로 인해 사랑하는 사람을 잃은 상처가 숨겨져 있다. 왕실의 후계자라는 직위에서 오는 무게를 묵묵히 견디며 언젠가 복수할 기회를 꿈꾸는 왕세자 이강의 매력을 표현할 강태오의 변신에 시선이 쏠린다.부보상 박달이 역은 1996년생 김세정이 맡는다. 과거의 기억 일부를 잃은 박달이는 남다른 적응력으로 부보상의 삶에 녹아든 채 완판 행렬을 이어가고 있는 인물. 능글맞음과 능청스러움, 말솜씨까지 완벽한 삼박자로 시청자들의 구매 욕구를 자극할 김세정 표 박달이 캐릭터와의 만남이 기대된다.구중궁궐 안 위엄 있는 왕세자 이강과 조선 팔도를 떠돌아다니는 자유분방한 부보상 박달이의 극과 극 로맨스를 써 내려갈 강태오와 김세정의 호흡도 주목된다. 이들은 서로 다른 세계에 속한 두 인물이 만나 티격태격하며 서로에게 스며드는 과정을 몰입감 있게 풀어낼 예정이다.이신영은 이강의 사촌 동생인 제운대군 이운 역을 연기한다. 자리를 되찾으려는 욕심 없이 현실을 받아들였지만 과거 왕의 적장자라는 이유로 늘 경계를 받고 있다. 남모를 외로움을 가진 왕자 이운의 내면을 섬세하게 완성할 이신영의 열연에 관심이 쏠린다.홍수주는 조선에서 가장 아름답고 지혜롭지만 가문의 인형처럼 살아야 할 운명을 타고난 김우희 역으로 극에 긴장감을 더한다. 문중의 영광을 잇기 위함이 아닌 제가 원하는 삶을 위해 조선에서 가장 높은 자리를 꿈꾸는 김우희의 야욕을 매력적으로 그려내는 것.마지막으로 진구는 '주상 위의 좌상'으로 불리는 절대 권력자 김한철 역을 소화한다. 뜨거운 욕망과 차가운 이성을 지닌 김한철은 조선을 제 것으로 만들고자 딸까지 이용하는 야망가. 끝없이 권력을 좇는 김한철 역으로 카리스마를 발산할 진구의 활약에 이목이 쏠린다.한편 현재 방영 중인 이보영 주연의 MBC 금토극 '메리 킬즈 피플'은 1.1%의 최저 시청률을 기록했고, 강태오의 전역 복귀작으로 화제를 모았던 tvN '감자연구소' 역시 이선빈과 로맨틱 코미디 호흡을 펼쳤지만 지난 4월 종영과 함께 1~2%대의 저조한 성적에 그쳤다. 김세정이 이종원과 함께 주연을 맡았던 ENA '취하는 로맨스' 또한 지난해 말 1%대 시청률에 머물렀다. 이에 이번 신작을 통해 반등할 수 있을지 관심이 쏠린다.'이강에는 달이 흐른다'는 10월 31일(금) 밤 9시 50분 처음 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr