유명 아나운서 폭로 터졌다…"의사 예비 남편, 유흥업소 VIP에 혼외자 있어" ('탐비')

사진=텐아시아 사진 DB

유명 스포츠 아나운서와 결혼을 앞둔 의사 남친이 '유흥업소 VIP'라는 소문의 정체를 파헤친다.8일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에는 "상위 5% 결혼정보회사를 통해 만난 의사 남친이 수상하다"라는 고민을 안고 찾아온 여성 의뢰인이 등장한다. 유명 스포츠 아나운서인 의뢰인은 외모, 학벌, 집안까지 흠잡을 데 없는 스펙을 자랑한다. 그리고 3대째 의사 집안 출신의 현직 의사를 만나 6개월 만에 상견례와 결혼 날짜까지 확정하며 일사천리로 결혼을 준비해왔다. 그러나 SNS에 결혼 소식을 알린 직후 청천벽력 같은 DM 한 통이 날아든다. "예비 신랑이 강남 유흥업소 VIP고, 그 안에 세컨드까지 있다"라는 제보였다.본격적인 추적에 나선 탐정단은 자정을 넘긴 시각 은밀히 집을 빠져나가는 예비 신랑의 수상한 행적을 포착한다. 이어 제보 그대로 강남의 유명 유흥업소로 들어서는 장면이 목격되며 충격은 극에 달한다. 거기다 의뢰인의 예비 시어머니는 "담장 밖에서 일어난 일은 집 안에선 모른 척하라"라고 당부해 의혹을 증폭시킨다.의뢰인은 급기야 "20살 차이나는 예비 신랑의 늦둥이 동생이 사실 본인 아이 아니냐"라는 의심까지 하기 시작한다. 모든 이야기가 끝난 뒤 김풍은 "이런 콩가루가 어딨어"라며 경악하고, 데프콘은 "이번 회차 시청률 최고 찍을 것 같다"며 역대급 실화임을 예고한다.이날 방송에는 '너 T야?'라는 유행어로 유튜브를 장악한 대세 개그우먼 김지유가 일일 탐정으로 출격한다. '헌팅 경력 16년 차'라는 김지유는 자신만의 특급 플러팅 기술을 전수하며 현장을 웃음바다로 만든다. 또 DM을 보내주는 팬들 중 실제로 만나고 싶었던 사람도 있었다고 밝히며 "실제로 연예인들이 DM으로 만나는 경우가 많다"라고 폭로한다.충격적인 혼삿길 스캔들부터 예측 불가한 연예계 폭로까지, 반전을 거듭하는 '탐정들의 영업비밀'은 이날 오후 9시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr