"아이돌 최초로 20살 때 저스트절크 수업"…'보플2' 한해리준, '스우파2' 바다와 값진 인연 [인터뷰]

≪이소정의 스타캐처≫

방송계 반짝거리는 유망 스타 캐치해서 소개

사진=브레이브 엔터테인먼트

사진=브레이브 엔터테인먼트

사진=브레이브 엔터테인먼트

사진=브레이브 엔터테인먼트

Mnet '보이즈 2 플래닛'에 출연해 실력과 인성 모두에서 시청자들에게 강한 인상을 남긴 한해리준을 최근 강남구의 한 카페에서 만났다. 다크비의 메인 댄서인 그는 2020년 데뷔해 6년 차에 접어들었지만, 2004년생 만 21세로 여전히 젊은 아티스트다.한해리준은 한림연예예술고등학교 실용무용과 12기에 수석으로 입학할 만큼 탁월한 기량을 지녔으나, 데뷔 직후 코로나19라는 악재로 활동이 크게 제한됐다. 무대에 설 기회가 적었던 그는 꾸준히 오디션과 경연 프로그램에 도전하며 실력과 잠재력을 입증해왔다.2022년 Mnet '비 엠비셔스', 2023년 JTBC '피크타임'에 출연했고, 지난해에는 일본 합작 프로그램 '리본'에서 최종 우승을 거머쥐었으나, 제작사 문제로 정식 데뷔는 불발됐다. 이어 올해 '보이즈 2 플래닛'에 도전해 완성도 높은 퍼포먼스뿐 아니라 동료 박동규를 따뜻하게 챙기는 인간적인 모습으로 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.프로그램 초반 그는 분량을 거의 확보하지 못해 탈락 위기에 몰렸다. 48명까지 생존하는 1차 순위 발표식에서 47위로 간신히 이름을 올렸고, 이후 이상원·쉬칭위·김준민·정현준과 함께한 'like JENNIE' 무대에서 리더를 맡아 팀을 안정적으로 이끌며 호평을 얻었다. 그 결과 순위가 24위까지 상승했지만, 최종적으로는 26위에 머물며 아쉽게 프로그램과 작별했다.마지막 무대에 남은 박동규는 "한해리준에게 무척 고맙다"며 눈물을 터뜨렸고, 두 사람은 함께 울며 진한 우정을 보여줬다. 이번 '보이즈 2 플래닛' 도전은 그에게 네 번째 서바이벌이었다. 세미 파이널 무대 앞에서 멈췄지만, 그는 뚜렷한 여운을 남기며 향후 행보를 더욱 기대하게 했다.Mnet '스트릿 우먼 파이터 시즌 2' 우승 크루 베베의 리더 바다와의 인연도 특별하다. 한해리준은 "'피크타임' 파이널 경연 때 바다 누나가 안무를 짜주셨다. 그때 처음 직접적인 인연을 맺었고 이후 이어져서 댄스 수업까지 하게 됐다. 정말 행복했다. 바다 누나는 댄스 신에서 엄청난 메이저급인데, 그런 분이 먼저 같이 해보자고 제안해주셔서 감격스러웠다"고 말했다.이어 "아이돌 연습생이 되기 전부터 누나의 수업을 많이 들었었다. '피크타임'에서 인연을 맺은 것만으로도 영광이었는데, 수업까지 할 줄은 상상도 못 했다. 정말 감사하다"고 덧붙였다.그는 아이돌 엔터테인먼트에 입사하기 전부터 댄스 크루로 활동했고, 이후 네 차례의 서바이벌 프로그램에 도전하며 수많은 사람과 교류했다. 그 과정에서 얻은 것을 묻자 "다양한 사람을 만나고 친해지는 게 좋다. 나를 보여줄 기회라고 생각한다"고 미소 지었다.반면 코로나와 연속된 서바이벌 무대에서 힘든 순간도 많았다고 털어놨다. 한해리준은 "육체적으로 힘들었지만, 정신적으로 더 힘든 게 많았다. 특히 탈락이 있다는 생각이 머릿속에서 떠나지 않았다. 정말 괴로웠는데, 최대한 그런 생각을 하지 않으려 노력했다. 살아있는 것에 감사하다고 느꼈다"고 고백했다."제 인생에서 지금까지 경험하지 못했던, '보이즈 2 플래닛'을 통해서만 만날 수 있었던 사람들과 감정들을 재선택으로 얻었습니다. 결과와 관계없이 '보이즈 2 플래닛'에 감사합니다."이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr