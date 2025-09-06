가수 손담비가 육아 경험을 솔직하게 고백했다.
6일 방송된 MBN 예능 ‘가보자GO’ 시즌5(이하 가보자고)에는 아유미, 손담비, 이은형이 출연했다.
이날 방송에서 아유미, 손담비, 이은형은 각각 모유 수유한 기간을 밝혔다. 아유미는 100일, 이은형은 한 달 반, 손담비는 "타의적으로 2주만 모유 수유를 했다. 너무 속상했다. 간호사가 '그만하세요'라고 하더라"며 당시 심경을 전했다.
이어 손담비는 "담담하게 알겠다고 대답은 했지만 결국 울었다"며 짧게 모유 수유를 한 것에 대한 아쉬움을 드러냈다. 이에 이은형도 "(한 끼의 80ml인데) 20ml 나오는 사람도 있다더라. 나도 20~30ml 나와서 아쉬웠다"며 공감했고, 손담비는 "나도 20ml 나왔다"며 작은 양이더라도 모유를 먹이고 싶은 엄마 마음을 고백했다.
손담비는 이번 방송에서 난임과 임신 과정, 육아 고충까지 솔직하게 이야기하며 시청자들의 공감을 자아냈다.
방송 후 시청자들은 "임신과 육아가 얼마나 힘든지 느껴진다", "솔직한 고백이 마음을 울렸다"는 등의 반응을 보이며 공감했다.
한편, 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼해, 지난 4월 딸 해이를 출산했다.
