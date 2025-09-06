'49세' 추성훈, ♥야노시호 볼 시간은 있나…이집트로 떠나 즉석 팬미팅 ('밥값은')

사진=텐아시아DB

일본 모델 야노시호와 결혼한 추성훈(49)이 이집트에서 미스터리 마니아 도파민을 폭발한다.6일 방송되는 ENA, EBS 예능 ‘추성훈의 밥값은 해야지’ 7회에서는 ‘밥값즈’의 본격적인 이집트 여행기가 펼쳐진다. 피라미드 투어부터 흥정 도전까지 다채로운 현지 에피소드가 예고되며 기대감을 높이고 있다.피라미드 투어에 앞서 추성훈은 곽준빈에게 전날 밤 자신이 스마트폰으로 촬영한 영상에 UFO가 찍혔다고 주장한다. 사실 아침에 해당 영상을 먼저 확인한 이은지는 UFO가 아닌 날파리라고 추측한 상황. 과연 곽준빈은 영상 속 물체에 대해 어떤 반응을 보일지 궁금증을 자아낸다.오랫동안 꿈꿔 온 피라미드에 입성한 추성훈은 “대박이야”, “여기는 무조건 가야 돼”라며 연신 감탄을 쏟아낸다. 외계인이 피라미드를 만들었다는 설을 믿는 미스터리 마니아답게 피라미드 투어에 역대급 만족감을 드러낸다.그런가 하면 ‘밥값즈’의 슬기로운 흥정 생활도 공개된다. 흥정의 메카로 손꼽히는 낙타 체험에서 이은지는 여행 전문가이자 가격 밀당의 초고수인 곽준빈에게 실시간 멘토링을 받으며 흥정에 나선다. 과연 이은지는 처음 제안받은 1인당 25달러의 체험 비용을 얼마까지 깎을 수 있을지 관심이 집중된다.스핑크스 앞에서 추성훈의 즉석 팬미팅이 펼쳐졌다고 해 흥미를 돋운다. 추성훈을 알아 본 현지 팬들의 사진 촬영 요청이 쇄도하며 연변에 이어 이집트에서도 뜨거운 인기를 입증한 것. 추성훈 덕분에 곽준빈과 이은지는 한결 여유롭게 스핑크스 인증샷을 남길 수 있었다는 후문이다.‘추성훈의 밥값은 해야지’는 이날 오후 7시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr