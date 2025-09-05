사진=손담비 유튜브

가수 손담비와 전 스케이팅 선수 이규혁이 딸 백일을 축하했다.5일 손담비의 유튜브 채널 '담비손 DambiXon'에는 '셀프 100일상' 영상이 공개됐다.이날 손담비는 딸 해이의 100일을 기념하여 셀프 백일상을 차렸다. 그는 "빽으로도 안 된다는 케이크"라며 엄마들 사이에서 유명한 케이크를 자랑했다.손담비는 "해이가 태어난 지 벌써 100일이 지났답니다. 소소하게 준비한 해이의 셀프 100일 상을 영상에 담아봤어요. 함께 축하해주실 거죠"라며 기대감을 높였다.50일에 이어 JDZ CHUNG 팀이 100일 촬영을 위해 방문하자, 이규혁은 "고급 인력들이 와줬다"며 고마워했다. 촬영이 시작되고 한복을 입은 해이의 독사진을 촬영했다. 의상을 갈아입을 때는 노래에 맞춰 춤을 추는 오리 인형으로 시선을 끌어 웃음을 자아냈다.가족사진 촬영까지 무사히 마친 뒤 손담비는 촬영팀에게 "많이 힘들었다. 고생했겠다"며 고마움을 전했고, 이규혁은 즐거운 미소를 지우지 못했다.또 손담비는 증조할머니가 건넨 두둑한 봉투와 친할머니, 외할머니가 각각 선물한 금반지 두 개를 자랑하며 감사 인사를 했다.손담비는 "해이 백일이 어떻게 지나갔는지 모르겠다. 지금 해이가 120일 정도 됐는데, 그사이에 많이 컸다. 지금은 옹알이로 의사소통을 할 정도"라며 딸의 빠른 성장에 남다른 감회를 드러냈다.팬들은 "백일을 축하합니다" "해이 너무 귀여워요" "아빠 판박이" 등의 댓글을 남기며 100일 축하 메시지를 남겼다.한편, 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼해, 지난 4월 딸 해이를 출산했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr