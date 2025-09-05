사진=텐아시아DB

가수 장우영이 새 앨범 전곡의 일부 가사를 선공개했다.장우영은 오는 15일 미니 3집 'I'm into'(아임 인투)를 발매한다. 이에 앞서 5일 0시 공식 SNS 채널을 통해 수록곡 5곡의 일부 가사를 담은 리릭 스포일러 영상을 공개했다.공개된 영상은 카페를 배경으로 곡의 분위기에 따라 다른 장면을 보여준다. 'Carpet'(카펫), '늪', 'Reality'(리얼리티), '홈캉스' 등 수록곡의 가사와 어울리는 연출이 담겼다.타이틀곡은 'Think Too Much (Feat. 다민이 (DAMINI))'(싱크 투 머치)다. 영상에는 테이블 위 커피잔과 체스말을 활용해 곡의 무드를 표현했다. "누가 좀 말려줘 생각 좀 멈춰줘 난 모르겠어 Oh yeah 알 수 없는 답을 원해 자꾸 너에게 빠져 Think too much"라는 가사가 일부 공개됐다.장우영은 지난 6월 솔로곡 'Simple dance'(심플 댄스)를 발표했고, 2PM '해야 해' 등의 곡 작업에도 참여해왔다. 이번 앨범에서는 전곡 작사를 맡아 자신의 경험을 녹여냈다.장우영의 세 번째 미니앨범 'I'm into'와 타이틀곡 'Think Too Much (Feat. 다민이 (DAMINI))'는 15일 오후 6시 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr