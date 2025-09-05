'메기녀' 박해린, '레드 밑창' 럭셔리 C사 구두 신고 고혹美[화보]

배우 박해린이 관능적이고 도회적인 매력을 뽐냈다.5일 박해린 소속사 WNY 측은 프랑스 럭셔리 브랜드 크리스찬 루부탱과 함께한 화보를 공개했다.호피무늬 구두를 신은 박해린은 크리스찬 루부탱 특유의 매혹적인 레드 감성을 팔등신 비율로 소화해냈다. 그는 감각적인 포즈와 능숙한 표정 연기로 한층 더 고혹적인 매력을 발산했다.박해린은 긴 생머리와 스모키 메이크업으로 강렬하면서도 깊고 그윽한 분위기를 연출했다. 또한 블랙 크롭 재킷에 스트라이프 홀터넥, 가죽 숏 팬츠를 매치한 올 블랙 룩을 선보였다. 마치 한 편의 스파이 영화를 연상케 하는 화보를 완성해 카리스마와 감성을 담아냈다.화보를 함께한 최수현 AE는 "박해린은 도시적인 느낌과 동시에 유럽풍의 매력을 지닌 배우다. 크리스찬 루부탱의 아이덴티티를 어떻게 표현할지 단번에 떠올라 함께 작업을 진행하게 됐다"고 전했다.박해린은 JTBC 오디션 프로그램 '믹스나인'을 통해 얼굴을 알렸다. 이후 LG U+ 드라마 '타로: 일곱 장의 이야기' 버려주세요 편에서 떡볶이집 아르바이트생 민구 역을 맡았으며, '실버벨이 울리면'에서는 여자 주인공 수향의 젊은 시절을 연기하며 눈길을 끌었다.최근에는 넷플릭스 '솔로지옥4'에서 이국적인 외모와 솔직하고 시원한 성격으로 '여자 메기'로 등장, '역대급 메기녀'라는 호칭을 얻었다. 넷플릭스 '솔로지옥4' 전체 클립 영상 중 박해린의 등장신은 조회수 1위를 기록했다.박해린은 넷플릭스 '월간남친'에 이어 tvN '얄미운 사랑' 제안 받고 검토 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr