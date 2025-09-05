가수 김동률/사진 = 뮤직팜

가수 김동률의 단독 콘서트 '산책' 티켓이 오픈과 동시에 7만 석 전석 매진을 기록했다고 5일 소속사가 밝혔다.지난 4일 오후 8시 NOL 티켓 단독으로 김동률 단독 콘서트 '산책' 티켓이 오픈됐다. 예매 시작과 동시에 폭발적인 관심을 모으며 티켓 사수를 위한 접속 행렬이 이어졌다.소속사는 "김동률은 오픈 당일 총 7회 공연 7만 석을 모두 매진시키며 역대급 기록을 세웠다"고 했다. 이는 지난 2023년 열린 단독 콘서트 'Melody'(멜로디)보다 1만 석 더 많은 수치로, 변함없는 국내 최고 수준의 티켓 파워를 입증했다고 자평했다.이번 콘서트는 11월 8일부터 10일, 13일부터 16일까지 총 7일간 7회에 걸쳐 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린다.김동률은 최근 SNS 계정을 통해 콘서트 포스터를 공개하며 직접 소식을 전했다. 그는 "오래 기다리셨습니다. 11월에 만나요!"라며 공연을 기다려온 팬들의 기대감을 높였다.그의 공연은 다채로운 세트리스트는 물론, 음악과 조명의 감각적인 디테일을 연출하며 '빛과 소리의 향연'이라는 찬사를 받아왔다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr