SNS

SNS

SNS

'돌싱글즈' 이다은이 재혼 3년만의 근황을 알렸다.5일 이다은은 자신의 계정에 "2026 S/S 서울패션위크 greedilous 쇼🖤 오빠랑 패션쇼 데이트 다녀왔어요! 화려한 무대에 눈과 마음 모두 충전 완료✨ 디자이너 선생님 옷을 소화하느라 배에 힘을 너무 줬더니 허리가 뻐근하네요오😂 멋진 룩들을 보니 다시 다이어트 의지 불끈🔥박윤희 디자이너님 잊지 못할 쇼에 초대해주셔서 감사합니다🫶🏻"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이다은과 남편 윤남기는 서울패션위크에 방문한 모습. 이들은 색감과 패턴이 화려한 옷을 입고 패션쇼에 함께했다.이다은은 MBN '돌싱글즈2'에 출연해 윤남기와 인연을 맺고 2022년 재혼했다. 당시 슬하에 딸 리은 양을 두고 있던 이다은은 윤남기와 재혼 후 지난해 8월 아들을 출산했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr