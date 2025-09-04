이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '자유부인 한가인' 캡처

배우 한가인이 두 아이를 키우며 느낀 솔직한 심경을 전했다.4일 한가인의 채널 '자유부인 한가인'에는 "유산만 3번 겪은 한가인이 시험관으로 아들딸 한 방에 임신한 비결은? (+셋째 계획)"라는 제목의 영상이 올라왔다.한가인은 세 번의 유산과 시험관 시술을 거쳐 두 아이를 얻었다고 밝히며 "조금만 더 여력이 있었으면 셋째도 가졌을 거다"며 당시를 회상했다. 이어 "아이들이 아무리 말을 안 들어도 화가 나지 않는다. 건강하게 잘 자라는 모습에 예쁘고 감사하다"고 덧붙였다.또한 한가인은 "저희 아이들 보셨죠. 말을 안 듣는다. 한 번도 아픈 거 없이 잘 지낸다"고 아이들의 근황을 의사에게 전하자, 의사는 "아기 낳고도 연락을 몇 번 한 적이 있는데 다른 사람 손을 빌리지 않고 혼자서 아이를 잘 키우더라"고 칭찬했다,이에 한가인은 "그렇게 어렵고 힘들게 낳은 귀한 아이들인데 누구에게도 맡길 수 없는 거다"며 육아 도움을 받지 않고 혼자서 육아를 했던 이유를 털어놨다.의사가 "셋째를 낳았어도 잘 하셨을 거다. 지금이라도.."고 언급하자 한가인은 "너무 멀리왔다"며 단호하게 거절해 웃음을 자아냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr