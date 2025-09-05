배우 고현정(54)이 장동윤(33)과 모자 호흡을 맞추는 소감에 대해 말했다.
4일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'(이하 '사마귀') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 변영주 감독과 고현정, 장동윤, 조성하, 이엘이 참석했다.
'사마귀'는 잔혹한 연쇄살인마 사마귀가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 사마귀인 엄마와 예상 못한 공조수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다.
고현정은 남자 다섯을 잔혹하게 죽여 ‘사마귀’라 불리게 된 연쇄살인마 정이신 역을 맡았다. 고현정은 장동윤과 모자 호흡을 맞추는 소감에 대해 “사실 장동윤 씨를 만났을 때 ‘이렇게 이쁜 배우가 있을까?’ 생각이 들었다. 한동안 눈을 못 떼겠더라”며 “모자관계에서 오는 호흡보다 배우 대 배우로서 정말 많은 도움을 받았다”고 칭찬했다.
이어 “얼마 만에 남자배우에게 이런 에너지를 받았나 하는 생각이 들어서 굉장히 반가웠다. 어떤 작품을 하든 응원할 수밖에 없겠구나 싶었다”고 애정을 보였다.
'사마귀'는 5일 오후 9시 50분 첫 방송된다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
