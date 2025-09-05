사진제공=SBS

배우 고현정(54)이 장동윤(33)과 모자 호흡을 맞추는 소감에 대해 말했다.4일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 SBS 새 금토드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'(이하 '사마귀') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 변영주 감독과 고현정, 장동윤, 조성하, 이엘이 참석했다.'사마귀'는 잔혹한 연쇄살인마 사마귀가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 사마귀인 엄마와 예상 못한 공조수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다.고현정은 남자 다섯을 잔혹하게 죽여 ‘사마귀’라 불리게 된 연쇄살인마 정이신 역을 맡았다. 고현정은 장동윤과 모자 호흡을 맞추는 소감에 대해 “사실 장동윤 씨를 만났을 때 ‘이렇게 이쁜 배우가 있을까?’ 생각이 들었다. 한동안 눈을 못 떼겠더라”며 “모자관계에서 오는 호흡보다 배우 대 배우로서 정말 많은 도움을 받았다”고 칭찬했다.이어 “얼마 만에 남자배우에게 이런 에너지를 받았나 하는 생각이 들어서 굉장히 반가웠다. 어떤 작품을 하든 응원할 수밖에 없겠구나 싶었다”고 애정을 보였다.'사마귀'는 5일 오후 9시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr