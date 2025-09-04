사진=정해인 SNS

배우 정해인이 폭룡적 비주얼을 과시했다.정해인은 4일 자신의 인스타그램 스토리에 다양한 이모티콘들과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 정해인이 태국으로 출국하기 위해 비행기에 탑승한 모습. 특히 그는 근접한 거리에서 깔끔한 비주얼에 밝은 분위기를 뽐내고 있어 팬들을 놀라게 만들었다.한편 정해인은 넷플릭스 시리즈 '이런 엿 같은 사랑'을 차기작으로 선택해 팬들과의 만남을 예고했다. 해당 작품은 기억상실에 걸린 검사 고은새(하영 분)와 자신이 그의 남자친구라 주장하는 복싱 코치 장태하(정해인 분)의 동거를 중심으로 펼쳐지는 이야기를 그린다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr