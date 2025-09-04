사진=조준원 기자

배우 송중기가 "처음부터 끝까지 천우희였다"라며 드라마 '마이 유스'를 선택한 이유를 밝혔다.4일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 JTBC 새 금요시리즈 '마이 유스' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 천우희, 송중기, 이주명, 서지훈, 이상엽 감독이 참석했다.'마이 유스'는 남들보다 늦게 평범한 삶을 시작한 선우해와 뜻하지 않게 첫사랑의 평온을 깨뜨려야 하는 성제연(천우희 분)의 감성 로맨스다. 송중기는 인생의 전성기를 너무 빨리 연소시킨 아역스타이자, 소설가 겸 플로리스트 선우해 역을 맡았다.다른 드라마와의 차별점을 묻는 질문에 송중기는 "재회라는 키워드가 매력적인 작품이다"라고 답했다. 그는 "성제연과 선우해가 재회하면서 그려낼 설렘, 위로, 애틋함 등의 감정을 시청자분들께서 같이 느낄 수 있다고 생각한다. 그게 우리 드라마의 가장 큰 장점이다"라고 설명했다.송중기는 "앞으로 더 나이를 먹게 되면 멜로를 못할 것 같았다"라며 '마이 유스'를 선택한 이유를 밝히기도 했다. 그는 "그래도 가장 확실한 이유는 처음부터 끝까지 천우희였다. 최고의 파트너였다. 드라마를 보시면 얼마나 러블리한 분인지 알게 될 거다"라며 웃어 보였다.'마이 유스'는 오는 5일 오후 8시 50분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr