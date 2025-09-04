더킹덤 단, 9월 9일 육군 현역 입대 "갑작스러운 소식 죄송" [공식]

그룹 더킹덤(The KingDom) 멤버 단(DANN, 본명 정승보)가 갑작스러운 군 입대 소식을 전했다.4일 더킹덤 측은 "단의 군 복무 소식을 전해드린다. 단은 차기 앨범을 준비하던 중 병무청 안내에 따라 예정보다 빠르게 9월 9일 육군 현역으로 입대하게 되었다"고 밝혔다.이어 "신병교육대 입소 장소와 시간은 비공개"라며 "더킹덤은 앞으로 5인 체제로 활동을 이어갑니다. 갑작스러운 소식으로 심려를 끼쳐 드려 죄송하다"고 덧붙였다.끝으로 더킹덤 측은 "국방의 의무를 성실히 수행하고 건강한 모습으로 돌아올 단에게 따뜻한 격려와 응원을 부탁드린다"고 당부했다.한편, 더킹덤은 2021년 데뷔해 지난해 미니 8집까지 발매했다.안녕하세요. GF엔터테인먼트입니다.먼저 더킹덤(The KingDom)을 사랑해 주시는 팬 여러분께 진심으로 감사드립니다. 멤버 단(DANN, 본명 정승보)의 군 복무 소식을 전해드립니다.단은 차기 앨범을 준비하던 중 병무청 안내에 따라 예정보다 빠르게 9월 9일 육군 현역으로 입대하게 되었습니다.신병교육대 입소 장소와 시간은 비공개입니다. 양해 부탁드립니다.더킹덤은 앞으로 5인 체제로 활동을 이어갑니다. 갑작스러운 소식으로 심려를 끼쳐 드려 죄송합니다.국방의 의무를 성실히 수행하고 건강한 모습으로 돌아올 단에게 따뜻한 격려와 응원을 부탁드립니다.감사합니다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr