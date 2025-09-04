사진=김희선 SNS

사진=김희선 SNS

사진=김희선 SNS

배우 김희선이 스태프의 발언을 인정했다.김희선은 지난 3일 자신의 인스타그램에 "4 인방 나들이💕"라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 김희선이 행사장에 참석한 모습. 이날 김의선은 장미가 가득 수놓아진 재킷에 H라인 롱 스커트를 착용해 미모를 빛냈다. 그러나 김희선은 "셀카 못 찍는 귀여운 공주님"이라는 스태프의 발언에 "맞아 사실이야"라고 인정해 귀여운 면모를 드러냈다.한편 김희선은 최근 JTBC 예능 '한끼합쇼'의 시즌1을 마무리했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr