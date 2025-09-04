전소미/ 사진=텐아시아 DB

가수 전소미가 할리우드에 진출한다.3일(현지시간) 미국 매체 데드라인은 전소미가 공포 스릴러 영화 '퍼펙트 걸' 출연을 확정했다고 보도했다. 이 작품에는 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'에서 루미 목소리를 연기한 배우 아덴 조, '모탈 컴뱃2'의 주연 아델라인 루돌프가 함께 출연한다.'퍼펙트 걸'은 데뷔를 앞둔 K팝 걸그룹을 소재로 한다. 최종 심사를 일주일 앞두고 데뷔 조 4자리를 두고 경쟁하는 연습생들 앞에 정체불명의 소녀가 등장하면서 벌어지는 이야기를 그린다. 현지 매체는 이 작품을 '스크림'과 '블랙 스완'을 결합한 영화로 묘사했다.영화에는 6곡의 오리지널 사운드트랙이 포함될 예정이지만, 전소미가 OST에 참여할지는 아직 알려지지 않았다. 아덴 조는 배우로 출연하는 동시에 제작에도 참여한다.연출은 쟈니브로스 설립자이자 '서울괴담', '귀시', '좀비 헌터' 등을 연출한 홍원기 감독이 맡는다. 각본은 작가이자 저널리스트 린 Q. 유가 집필했다. 촬영은 오는 10월 27일 아시아에서 시작된다.한편, 전소미는 엠넷 '식스틴'과 '프로듀스 101' 시즌1에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 프로젝트 그룹 아이오아이(I.O.I)로 데뷔했으며, 그룹 활동 종료 후 솔로 가수로 전향해 'Birthday', 'DUMB DUMB', 'XOXO', 'Fast Forward' 등을 발표하며 활동을 이어왔다. 이번 '퍼펙트 걸' 출연으로 전소미는 가수에 이어 연기자로서도 본격적인 행보를 시작한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr