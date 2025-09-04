/사진 = OAA

그룹 블랙핑크 제니가 첫 번째 솔로 정규 앨범 'Ruby'로 글로벌 차트에서 성과를 이어가고 있다.빌보드가 발표한 최신 차트(9월 6일 자)에 따르면 'Ruby'는 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 153위로 재진입했다. 바이닐 앨범 차트에서는 5위를 기록했다.'Ruby'는 영국 오피셜 앨범 차트(8월 29일 자)에서도 72위에 다시 올랐으며, 바이닐 앨범 차트에서는 8위를 차지했다. 올해 K-팝 아티스트 가운데 가장 높은 순위다.제니는 앞서 미국 레코드산업협회(RIAA)에서 싱글 'Mantra'와 'Ruby'의 타이틀곡 'Like JENNIE'로 골드 인증을 받았다. 제니는 RIAA에서 총 3곡을 인증받으며 K-팝 솔로 아티스트 최다 기록을 세웠다.또 제니는 롤링스톤, 컴플렉스, 빌보드가 발표한 '2025년 최고의 앨범' 리스트에 K-팝 아티스트 중 유일하게 이름을 올렸다.타이틀곡 'Like JENNIE'는 빌보드 '2025년 최고의 K-팝 노래 25곡: 평론가 추천'에서 1위로 선정됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr