가수 김필/사진 = 웨이크원

가수 김필이 음악과 비주얼을 아울러 한층 깊어진 변화를 예고했다.김필은 최근 공식 SNS를 통해 오는 8일 발매를 앞둔 새 싱글 'HAPPY END'(해피 엔드)의 콘셉트 포토를 공개했다. 약 2년 만에 선보이는 신보인 만큼 콘셉트 포토 속 김필의 한층 달라진 비주얼과 무드가 팬들의 관심을 모으고 있다.절제된 컬러의 콘셉트 포토에는 김필의 차분하고 깊은 눈빛과 사색적인 표정이 담겼다. 공간을 가득 채운 고요한 분위기와 모던한 스타일링이 앨범명 'HAPPY END'와 맞물리며 신보의 정서적 무드를 은유적으로 드러냈다. 김필의 진중한 아우라와 깊이 있는 연출 또한 어우러져 새로운 시작을 앞둔 아티스트의 서사를 더욱 기대하게 한다.앞서 김필은 14주년 소감을 통해 "앞으로도 좋은 음악과 활동들 잘 만들어 갈 테니 지켜봐 달라"고 전하며 팬들과의 변함없는 동행을 약속한 바 있다. 이번 신곡 'HAPPY END'는 그 다짐의 첫 결실로, 김필은 한층 성숙하고 탄탄해진 음악적 세계를 보여줄 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr