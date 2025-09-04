KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'의 만찢베(만화 찢고 나온 베이비) 하루가 200일을 맞이해 심쿵 비주얼로 랜선이모와 삼촌들의 광대를 들썩이게 했다.지난 3일 방송된 KBS2 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')는 '까꿍까꿍~우리 아기!' 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 심형탁, 슈퍼맘 김윤지가 함께했다. 이와 함께 '슈돌'은 최고 시청률 5.2%, 전국 3.8% 시청률을 기록, 또 다시 상승세를 이어가며 뜨거운 인기를 입증했다. (닐슨 코리아 기준)이날 방송에는 심형탁의 아들 하루가 200일을 맞이한 모습이 그려졌다. 도라에몽 포스터에 발 도장 찍기, 200일 하루의 손과 발을 본뜬 조형물 만들기, 200일 기념 특별 사진 촬영 등 200일을 맞이한 아들 하루의 현재를 남기기 위한 아빠 심형탁의 고군분투가 그려진 가운데, 하루는 나날이 귀여움을 더해 보는 이들의 마음을 빼앗았다.200일 기념 촬영에 나선 하루는 박보검, 차은우를 이을 꽃도령으로 떠올랐다. 한복을 입은 하루의 사진에 심형탁은 "와 누구 아들이야"라며 감탄을 금치 못했고, 스튜디오에서 최지우 역시 "아역 배우인 하루가 자라서 박보검, 차은우가 된 것 같다"라며 박보검, 차은우를 이을 한복 비주얼 3대장임을 인정했다.또한 하루는 일본의 전통 혼례복인 하카마, 닮은 꼴 캐릭터 몬치치, 드래곤 볼의 베지터까지 아빠 심형탁의 로망이 담긴 특별한 착장과 설정컷을 포토제닉한 포즈와 표정으로 소화해 보는 이들의 엄마 미소를 자아내게 했다.무엇보다 이날 자동 저장을 부르는 하루의 200일 사진을 만든 일등공신은 아빠 심형탁이었다. 심형탁은 바로 무릎을 꿇고 하루의 기분을 살피며 즉흥 공연부터 비눗방울 놀이, 까꿍 점프 등 열정적으로 움직였다. 심형탁은 몬치치로 변신한 하루의 모습에 "너무 예뻐 심장이 멈출 것 같아"라며 아들 덕후의 면모를 드러냈다. 사랑스러운 하루의 모습에 사진작가는 "비주얼도 상위 1%, 컨디션도 1%"라며 극찬을 이어갔다. 심형탁은 "우리 하루 건강하게 200일이 되어줘서 아빠는 너무 행복해"라고 말한 후 "하루야 아빠 엄마한테 와줘서 너무 고마워"라고 하루를 향한 사랑을 쏟아내 공감을 자아냈다.KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr