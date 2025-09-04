사진=MBC '손석희의 질문들'

사진=MBC '손석희의 질문들'

사진=MBC '손석희의 질문들'

방송인 손석희가 배우 염혜란의 연기에 감탄했다.지난 3일 방송된 MBC '손석희의 질문들'에는 염혜란이 게스트로 출연했다.이날 손석희는 염혜란이 출연한 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'를 언급하며 "청룡시리즈어워즈, 백상예술대상에서 여자조연상을 받으셨는데 제 생각 같아서는 조연상이 아니라 주연상을 드리고 싶다. 아이유에게 미안하지만 강렬했다"고 말했다. 이어 "실제로 나온 장면의 양보다 기억 속에 남은 비중이 훨씬 크다. 가벼운 배역이 아니었고 연기가 인상 깊었다"고 덧붙였다.손석희는 또 "임상춘 작가가 처음부터 염혜란 배우를 생각하고 썼다고 하던데 맞느냐"고 질문했다. 이에 염혜란은 "비중은 작지만 꼭 해주셨으면 좋겠다고 말씀하셨다"고 답했다. 염혜란은 "광례는 저희 세대 혹은 윗세대 엄마를 상징한다고 생각했다. 제 엄마를 떠올려도 사연 없는 분이 없었다. 고난의 세월을 겪은 분들을 바라보며 대본이 워낙 잘 쓰여 있어 테크닉보다 삶을 정성껏 들여다봐야겠다고 생각했다"고 말했다.극 중 해녀 역을 맡은 염혜란은 원래 물 공포증이 있었다고 했다. 그는 "전작에도 물에 들어가는 장면이 있었는데 이번에는 프리다이빙 선생님을 만나 훈련을 했다"고 설명했다. 해녀 장비도 실제에 가깝게 고증됐다고 전했다. 그는 "유리에 나무 테두리가 있는 수경은 물이 다 들어왔고, 당시 물옷은 보온이 전혀 안 돼 부력도 없었다"고 말했다.추가 촬영에 대한 일화도 전했다. 염혜란은 "대본에는 없던 장면이었는데 감독님이 해녀들이 목숨을 걸고 물질하는 상황을 보여주고 싶다고 하셨다. 긴 독백 장면이었는데 촬영 중 목숨을 잃을 뻔했다"고 설명했다. 이어 "9월 말이라 비가 많이 왔다. 박보검 씨도 먼저 촬영하고 파랗게 질려 나왔다. 나도 힘들었지만 당시 해녀분들이 얼마나 고생했을까 싶었다"고 회상했다.염혜란은 광고 제안이 들어왔음에도 거절한 이유도 밝혔다. 그는 "제안이 많진 않았지만 여운을 길게 남기고 싶어 불가피하게 못했다. 광례라는 캐릭터가 아련해 바로 다른 이미지를 보여주고 싶지 않았다"고 말했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr