/사진 = 도로시컴퍼니

가수 신승훈과 배우 문소리가 만난다.신승훈은 오는 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 12집 'SINCERELY MELODIES'(신시얼리 멜로디스)의 선공개 타이틀곡 'She Was'(쉬 워즈)를 발매하는 가운데, 배우 문소리가 뮤직비디오 주인공으로 나선다.'She Was'는 신승훈이 작곡 및 작사에 직접 참여한 곡으로, 신승훈 표 애절한 발라드의 정점을 느낄 수 있다. 특히, 'She Was'는 신승훈이 팬들에게 전하는 헌정곡이다. 지난 35년 동안 변함없는 사랑과 응원을 보내주는 팬들에게 건네는 위로와 위안이 담겼다. 세월이 흐름에 따라, 자신의 이름조차 잊고 살아가는 팬들의 마음을 따뜻하게 어루만질 전망이다.신승훈과 문소리의 만남은, 신승훈이 'She Was'를 통해 그리는 'She'의 모습과 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'에서 문소리가 연기한 오애순 캐릭터와 맞닿는 지점이 있어 먼저 출연을 제의한 것으로 알려졌다. 문소리 또한 노랫말이 마음에 와닿아 흔쾌히 승낙했다는 전언이다.'SINCERELY MELODIES'는 신승훈의 데뷔 35주년을 기념해 발매되는 정규 앨범으로, '마음으로부터 완성된 멜로디'라는 의미가 담겼다. 신승훈이 전곡 프로듀싱과 작곡에 나서며 앨범 전반에 진정성을 더했다. 세 글자 이름만으로 기대가 되는, '신승훈 음악'의 정수를 만날 수 있을 것으로 기대된다.한편, 신승훈의 정규 12집 'SINCERELY MELODIES'는 오는 23일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매되며, 이에 앞서 수록곡 'She Was'가 10일 오후 6시 선공개된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr