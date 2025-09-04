사진=설인아 SNS

사진=설인아 SNS

배우 설인아가 무릎 부상 후 근황을 전했다.설인아는 지난 3일 자신의 인스타그램 스토리에 "견우 희주"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 설인아가 배우 차학연과 함께 영화 '살인자 리포트' 시사회에 참석한 모습. 설인아는 1996년생으로 올해 29세이며, 차학연은 1990년생으로 35세다. 6살 차이의 두 사람은 지난 6월 종영한 MBC 드라마 '노무사 노무진'으로 호흡을 맞춘 바 있다.한편 설인아는 자신이 출연 중인 tvN 예능 '무쇠소녀단'에서 무릎 부상으로 트레일런 대회 출전을 포기한 바 있다. 설인아는 지난 방송분에서 극심한 무릎 통증을 호소, 병원을 찾기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr