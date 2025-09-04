사진=유튜브 '어떠신지' 캡처

가수 신지가 예비신랑 문원과의 결혼을 앞두고 눈물을 쏟았다.지난 3일 유튜브 채널 '어떠신지'에는 '이사할 집에 가구 보러 왔습니다(feat.가구 할인 구독자 이벤트까지)'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 신지는 신혼집을 꾸미기 위해 가구 매장에 찾았다.신지는 "가전제품은 어느 정도 채워졌고 이제 가구를 주문하러 왔다. 가구까지 오면 정말 집 같을 거다"라며 말문을 열었다. 제작진이 "결혼생활 침대에 대한 로망이 있었냐"고 묻자 신지는 "분리됐다가 합쳐지는 게 좋다. 모션도 되고 침대 쿠션감의 정도도 정할 수 있어서 여기로 왔다"고 답했다.신지는 "문원은 매트리스가 단단한 걸 좋아한다. 난 색은 무조건 화이트다. 체리색은 절대 안 된다. 난 바닥도 벽도 모든 곳이 하얀 집에서 살고 싶다. 병원 같은 느낌일 수 있는데 포인트가 있어서 그렇지 않다"고 말했다. 이에 매장 직원이 "따뜻한 느낌이다. 신혼부부 느낌 난다"고 하자 신지는 부끄러워하는 모습을 보였다.집을 마련한 것에 대해 눈물을 보이기도 했다. 신지는 "내 생애 첫 집이다. 이제 이사 안 가도 된다. 못질 막 해도 된다. 원하는 대로 집을 꾸미고 살 수 있다"라며 눈시울을 붉혔다. 그는 "누군가와 함께 할 수 있다는 것. 그게 너무 설렌다"고 덧붙였다.신지는 "엄마랑 언니가 식기 등을 해줬는데 배송이 온 순간 엄마랑 언니가 온 것 같더라. 글썽글썽한 눈으로 받았다. 9번째 본 집이 내가 매매한 집이다. 크지는 않지만, 앞뒤로 전원생활 할 수 있고 예쁘다. 3층은 컴퓨터 방처럼 만들어 남편에게 줄 거다. 계속 3층에만 있을 것 같아 작은 무전기를 샀다. 무전기로 호출하면 재미있을 것 같다. 신혼집에서 재미있게 살고 싶은 욕구가 있다"고 말했다.지난 6월, 신지는 7살 연하의 가수 문원과 결혼을 발표한 뒤 코요태 멤버들과의 상견례 영상을 공개했다. 그러나 문원의 이혼 경력, 자녀 존재, 양다리 의혹, 무자격 부동산 영업 논란 등 여러 논쟁이 일었다. 이에 신지의 소속사 측은 "제기된 의혹은 대부분 사실이 아니다"라고 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr