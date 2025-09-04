황제성, 죽을 준비 해놨다는 소문 퍼졌다…"유언 잘 해놔야 한다고"('브레인')

사진제공=텐아시아DB

사진제공=채널A '브레인 아카데미'

'브레인 아카데미' 황제성이 '법 분야' 퀴즈와 이야기를 나누던 중, 뜬금포 '유언 전문가'로 급부상한다.4일 밤 9시 40분 방송하는 채널A 지식 충전 퀴즈쇼 '브레인 아카데미' 15회에서는 '브레인즈' 전현무-하석진-이상엽-윤소희-황제성-궤도가 '법 마스터' 양소영 변호사와 함께 '유언', '상간자' 등 핫한 키워드에 대한 퀴즈와 이야기를 나누는 현장이 공개된다.이날 '브레인즈'가 문제 키워드 중 '유언'을 택하자, 황제성은 "강의를 들은 적이 있는데 유언을 엄청 잘 해놔야 한다더라"고 강조한다. 전현무는 "유언 전문가네~"라며 극딜에 시동을 걸고, 하석진도 "죽을 준비 많이 해놓은 사람이야~"라고 맞장구쳐 대환장 파티를 이룬다.한 차례 웃음이 터진 가운데, 양소영 변호사는 "이혼소송이 많을까, 상속소송이 많을까?"라고 묻는다. 전현무는 "상속소송이 많으니까 질문하셨을 것 같다"며 예리한 촉을 세운다. 양소영 변호사는 고개를 끄덕이며 "상속소송이 이혼소송 보다 2배 많다"며 '법적으로 유효한 유언 방식'에 대한 혼돈의 퀴즈를 기습 출제한다.과연 '브레인즈'가 집단지성의 힘으로 정답을 맞힐 수 있을지 궁금증이 치솟는 가운데, 다음으로 '브레인즈'는 또 다른 키워드인 '상간자'를 택한다. "진짜 센 단어"라며 모두가 긴장한 가운데, 양소영 변호사는 "상간자 직장에 '축 생일 상간자'라고 쓴 케이크를 배달한다면 어떨까?"라고 돌발 질문해 현장을 초토화시킨다.충격과 웃음이 반복되며 한시도 눈을 뗄 수 없게 만드는 '법 분야' 퀴즈쇼와 '브레인즈'의 활약상은 4일 밤 9시 40분 방송하는 채널A '브레인 아카데미' 15회에서 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr