'돌싱글즈' 이아영이 럽스타그램을 이어가고 있다.2일 이아영은 자신의 계정에 "방실"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이아영은 변호사 남자친구 심규덕과 레스토랑을 방문한 모습. 두 사람은 다정하게 인증샷을 남겼다.2013 미스맥심 콘테스트(미맥콘) 준우승에 빛나는 이아영은 3년간의 결혼 생활 끝에 이혼했으며 슬하에 비양육 중인 딸이 있는 것으로 알려졌다. '돌싱글즈1' 출연 당시 남성 출연자 추성연과 최종 커플이 됐으나 현실적인 이유로 실제 연인 관계로 발전하지는 못했다.서울대 출신의 변호사인 심규덕은 '돌싱글즈5'에 출연한 이력이 있다. 당시 심규덕은 박혜경이 최종 커플이 됐고 이후 한 달여 간 만남을 이어갔으나 헤어졌다고 알렸다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr