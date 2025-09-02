/사진 = 이주영 인스타그램

대림그룹 이준용 명예회장의 손녀 이주영이 그룹 빅뱅 멤버 지드래곤과 함께한 인증샷을 공개했다.이주영은 2일 자신의 인스타그램을 통해 "주말 요약. 포토 바이 로미님"이라고 적고 사진을 게재했다.사진에서 이주영은 지드래곤의 콘서트를 찾은 모습으로, 대기실에서 지드래곤과 다정하게 포즈를 취하고 있다. 손에는 지드래곤 팬덤 공식 응원봉을 들고 있어 열혈 팬의 면모를 드러냈다. 특히 이주영은 어린 시절 빅뱅 지드래곤, 태양과 함께 찍었던 추억의 인증샷도 함께 공개해 눈길을 끌었다. 오랜 시간이 흘러 다시 이어진 인연이 색다른 감회를 더한다.한편, 이주영은 대림그룹 이준용 명예회장의 손녀이자 이해창 컴텍 대표의 딸로 알려져 있다. 이주영은 평소 활발한 사회관계망 활동을 통해 일상과 관심사를 공유하며 대중과 소통하고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr