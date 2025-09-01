사진=제롬 SNS

'돌싱글즈4'에 출연해 연인으로 발전한 제롬과 베니타가 2년 만에 결별했다.1일 베니타는 자신의 SNS에 "저희를 응원해 주신 모든 분께 감사 인사를 드리는 게 맞다고 생각해 조심스럽게 올린다"라며 말문을 열었다. 그는 "미움 없이 단순히 더 나은 서로의 삶을 위해 내린 결정이다. 앞으로도 홀로 서는 각자를 따뜻한 시선으로 지켜봐 달라"고 말했다.제롬 역시 같은 날 개인 채널을 통해 "저랑 베니타가 서로 각자의 길을 가기로 했다. 지금까지 저희를 응원해 준 분들 너무 고맙고 죄송하다"고 밝혔다. 제롬은 "잔소리 마지막으로 할게. 물 많이 마시고, 너무 늦게 밥 먹지 말고 먹은 후에 바로 눕지 마. 건강하게 잘 있어야 돼. 고마워 그리고 미안해"라고 덧붙였다.제롬과 베니타는 지난 2023년 방영된 MBN 예능 '돌싱글즈4'에서 최종 커플이 된 뒤 연인으로 발전했다. 제롬은 안무가 배윤정의 전남편으로 알려지며 화제를 모은 바 있다.안녕하세요 베니타입니다.이 글을 올리기까지 많은 고민 끝에 저희를 응원해 주신 모든 분에게 감사 인사를 드리는 게 맞다고 생각하여 조심스럽게 올립니다.특별하게 만나 함께 지내면서 많은 추억도 쌓고 많은 분의 응원을 받으며 지내왔지만, 서로에게 고마운 마음을 안고 이제는 각자의 길을 가기로 결정했습니다.미움 없이 단순히 더 나은 서로의 삶을 위해 내린 결정입니다.그동안 응원해 주신 분들께 감사드리며 앞으로도 홀로서는 각자를 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠습니다.조금만 쉬었다 더 성숙한 모습으로 인사드리겠습니다. 💙Hi, this is Benita.After meaningful years together, we’ve decided to go our separate ways. It was truly an honor to experience the unconditional love that you shared with us.This chapter has been full of love, growth, and memories we’ll always cherish.There’s no bad blood — just two people choosing different paths with gratitude and respect.Thank you for the continued support and kindness. 💙정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr