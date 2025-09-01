더네이버 매거진 SNS

배우 박민영이 핼쓱해진 모습으로 팬들을 놀라게 했다.최근 더네이버 매거진 공식 계정에는 박민영의 영상이 올라왔다. 공개된 영상 속 박민영은 브랜드 K사의 2025 F/W 여성 컬렉션 팝업 스토어 오픈 현장에 방문했다.박민영은 평소보다 더 마른 모습으로 근황을 알렸다. 특히 부러질 듯 가는 뼈말라 슬렌더 몸매가 시선을 끌었다. 자켓이 헐렁할 정도로 극단적인 마른 몸을 보였다. 실제로 박민영은 지난해 방송된 '내 남편과 결혼해줘'에서 암 투병 캐릭터를 위해 체중을 37kg까지 감량한 바 있다.한편 박민영은 오는 6일 첫 방송 될 TV CHOSUN 새 주말 미니시리즈 '컨피던스맨 KR'으로 돌아온다. 박민영은 '컨피던스맨 KR'에서 IQ165, 상위 1%의 천재적 두뇌를 지닌 상속녀이자 사기꾼 리더 윤이랑 역을 맡아 치밀함과 대담함, 발랄함과 섬세함을 동시에 갖춘 캐릭터를 유연하게 표현한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr