전지현, 혹평 4년 만에 컴백 소감 밝혔다…"기회 얻은 것만으로도 영광"('북극성')

사진=텐아시아DB

디즈니+의 오리지널 시리즈 '북극성'이 배우들이 직접 전하는 제작기 영상을 공개했다. 혹평을 받았던 드라마 '지리산' 이후 4년 만에 드라마 컴백하게 된 전지현은 최정상급 크리에이터들과 함께 작업하게 된 기회를 얻은 것이 감사하다는 소감을 전했다'북극성'은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 산호(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기. 공개된 영상은 '북극성'의 주역들이 직접 전하는 작업 소감을 비롯해, 열정이 가득했던 촬영 현장의 분위기가 고스란히 담겨있다.문주 역의 전지현은 "참여의 기회를 얻은 것만으로도 굉장히 영광이다", 앤더슨 밀러 역의 존 조는 "평생 잊을 수 없는 경험이었다", 장준상 역을 맡은 오정세는 "이들과 함께 하고 싶다가 목표였다"라며 최고의 크리에이터들과 함께 작업하게 된 소감을 전했다. 대한민국 대통령 채경신 역을 맡은 김해숙은 "내가 다시 살아있구나하고 굉장히 귀중한 걸 얻어갔다", 임옥선 역으로 분한 이미숙은 "연기의 하나의 이정표가 됐다"며 '북극성'이라는 작품이 배우로서 뜻깊은 작품이었음을 밝혔다.이어 '북극성'을 다채롭게 완성한 배우들이 직접 자신의 캐릭터를 소개하고 역할에 녹아들기 위해 노력했음을 전한다. 전지현은 "작가님의 대본을 통해서 저는 캐릭터의 답을 얻으려고 굉장히 노력했다"며 대통령 후보 피격 사건이라는 거대한 사건에 얽히게 되는 문주의 복잡한 내면을 섬세하게 표현하고자 했음을 밝혔다. 강동원은 "산호는 위험에 처한 문주를 만나면서 돕게 되는 인물"이라며 대통령 후보 피격 사건 이후 벼랑 끝에 위태로이 선 그녀를 지키기로 한 산호로 분한 그의 모습을 기대하게 했다. 현장에서 함께 호흡을 맞추는 전지현과 강동원의 모습은 두 사람이 첩보 멜로 장르 속에서 어떤 케미스트리를 보여줄지 호기심을 증폭시킨다. 여미지 역을 맡은 이상희는 "'북극성'은 자부심을 주는 작품이다. 사람들에게 어떻게 다가갈지도 너무 궁금하다", 박창희 역으로 분한 주종혁은 "진짜 슈퍼 팀이다. 현장에서 좋은 에너지를 받고 시작했다"며 연기에 대한 열정과 화기애애한 분위기로 진행되었던 촬영 현장의 분위기를 전했다.'북극성'은 오직 디즈니+를 통해 9월 10일 3개, 9월 17일부터 매주 2개의 에피소드를 공개, 총 9개의 에피소드로 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr