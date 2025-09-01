'이혼 소송' 박지윤, 결별 4개월 만에 복귀…"고민 많이 하고 노력했다" ('크라임씬제로')

텐아시아 DB

사진제공=넷플릭스

전 남편인 최동석과 이혼 소송 중에 있는 박지윤이 '크라임씬'으로 돌아오는 소감을 밝혔다. 지난 5월 소속사 JDB엔터테인먼트와 중도 계약 해지로 결별한 지 4개월 만에 복귀다.넷플릭스 예능 '크라임씬 제로' 장진, 박지윤, 장동민, 김지훈, 안유진이 치열한 추리 전쟁을 예고한 가운데 캐릭터 스틸과 출연 소감으로 기대감을 더하고 있다.'크라임씬 제로'는 용의자와 탐정이 된 플레이어가 그들 가운데 숨어있는 범인을 찾아내는 롤플레잉 추리 게임이다. 새로운 '크라임씬' 시리즈로 글로벌 시청자들에게 첫 선을 보이는 만큼, 초심으로 돌아가 사건의 재미와 본질에 더욱 충실하겠다는 의미를 담아 '크라임씬 제로'로 돌아왔다.앞선 티저 예고편이 롤플레잉 추리게임의 귀환을 알렸다면, 이날 공개된 장진, 박지윤, 장동민, 김지훈, 안유진의 비범한 변신은 한층 다채롭고 예측 불가한 캐릭터 플레이를 예고해 기대감을 끌어올렸다.먼저 다소곳한 자세에 그렇지 못한 예리한 눈빛을 장착한 ‘장편돌’로 분한 장진의 모습이 흥미롭다. 올라운더 플레이어 박지윤은 만만치 않은 무당에 완벽 빙의한 모습으로 시선을 강탈한다. 이름부터 범상치 않은 ‘장아귀’로 변신한 장동민. 현존하는 두뇌 서바이벌 최강자 장동민이 이번 '크라임씬 제로'에서 또 어떤 활약을 펼칠지 기대된다.김지훈의 컴백도 눈길을 끈다. 인공눈물을 손에 쥐고 메소드 열연을 펼치는 ‘김미남’ 캐릭터가 호기심을 자극한다. 여전한 ‘맑은 눈의 추리 신동’ 아이브 안유진의 미소 역시 흥미를 더한다. 추리력 만렙에 메소드급 캐릭터 플레이까지 치밀하게 설계된 스토리 위에서 치열한 추리 게임을 펼칠 플레이어들의 활약에 기대가 쏠린다.장진은 “새로운 '크라임씬' 시즌을 맞이할 때마다 늘 벅찬 흥분과 기대가 있다. 게다가 업그레이드된 ‘크라임씬’을 마주한다는 것이 얼마나 잔혹하면서도 매력적인 경험인지, 이는 직접 참여하는 사람만이 알 수 있는 짜릿함이다. 그 떨림과 전율 속에서 새로운 ‘제로’를 만났다”라고 소감을 전했다.박지윤은 “내가 어떤 역할을 해야할까 고민을 많이 했다. '크라임씬'의 톤을 유지하고 또 다른 분들이 그 흐름에 스며들 수 있게 엄청 노력했다”고 해 기대감을 높였다. 장동민은 “매번 그렇지만 초심자의 마음으로 임했다. 너무 좋아하는 프로그램이다 보니 최선을 다해 맡은 역할에 충실하고자 했다”라고 각오를 다졌다.김지훈은 “오랜만에 출연하게 돼서 설렜고, 재밌을 것 같았다. 어떤 캐릭터를 맡을지는 모르지만, 그 캐릭터를 제대로 살려내야겠다는 생각을 했다”라고 밝혔다. 안유진 역시 “앞선 '크라임씬' 시리즈를 정말 즐겁게 촬영하기도 했고, 그동안 추리에 대한 관심도 많아져서 또다시 '크라임씬'과 함께할 수 있어 매우 설레고 영광이다. 지난 시즌보다 더 생생한 몰입감을 시청자분들께 전달할 수 있도록 사건 파악을 좀 더 꼼꼼히 하고, 상황에 몰입하려고 노력했다”라고 전했다.'크라임씬 제로'는 오는 9월 23일 넷플릭스에서 단독 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr