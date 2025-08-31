사진 = 채시라 인스타그램

사진 = 채시라 인스타그램

사진 = 채시라 인스타그램

배우 채시라가 검은색 탱크탑과 레이스 스커트, 선글라스로 완성한 시크하고 세련된 분위기를 자랑하는 모습으로 근황을 전했다.채시라는 자신의 인스타그램에 선글라스 이모지가 담긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에서 채시라는 블랙 탱크탑과 레이스 디테일이 돋보이는 검은색 스커트를 매치하고, 브라운 톤 선글라스를 머리에 올린 채 다양한 포즈를 선보였다.창가의 자연광이 들어오는 공간에서 한 손으로 선글라스를 잡거나 양손을 머리 위로 올리는 등 자연스러우면서도 고혹적인 제스처를 연출했다. 미소 지으며 선글라스를 만지작거리는 표정과 포즈가 특히 인상적이며 올블랙 코디네이션으로 완성한 시크한 매력이 한 프레임 안에 완벽하게 담겨있다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "고혹적이다" "화이팅" "늘 고우시네요" "한결 같이 예쁘세요" 등의 댓글을 남겼다. 채시라는 변함없는 아름다움으로 팬들에게 꾸준히 사랑받고 있다.한편 채시라는 1968년생으로 57세이며 지난 2000년 가수 출신 사업가 김태욱과 결혼했다. 슬하에 딸과 아들을 각각 한 명씩 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr