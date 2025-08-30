사진 = 구혜선 인스타그램

배우 구혜선이 자연광 아래에서 찍은 클로즈업 셀카로 담백한 분위기를 전했다. 후드를 깊게 눌러쓴 얼굴에 바람이 스치며 머리카락이 흩날리고, 투명한 피부와 차분한 눈빛이 화면을 채운다.구혜선은 인스타그램에 "곧 개강이네요 모두 힘내세요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다. 사진에는 네이비 톤 후디를 입고 카메라를 똑바로 응시하는 구혜선의 모습이 담겼다.이마까지 내려온 앞머리와 긴 웨이브 헤어가 바람결에 살짝 흐트러지고 은은한 치크와 말간 입술 컬러가 수수한 매력을 더한다. 배경의 벽돌과 녹음이 어우러져 일상 속 순간을 고스란히 전한다.이를 본 팬들은 "진짜 예쁘다" "늘 응원합니다" "개강 화이팅" "힘내요" "언니 진짜 응원해요" "언니가 행복했으면 좋겠어요" 등의 댓글을 남겼다.한편 구혜선은 1984년생으로 41세다. 구혜선은 30대 후반의 나이에 대학에 복학해 성균관대 수석 졸업장을 얻으며 얼굴만 예쁜게 아닌 지성미도 뛰어난 배우임을 입증한 바 있다. 뿐만 아니라 지난 2024년 6월 카이스트 과학저널리즘대학원프로그램 공학 석사 과정에 최종 합격하며 많은 사람들의 이목을 집중시켰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr