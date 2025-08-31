사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 23기 옥순의 마음을 차지하기 위한 남자 출연자들의 사랑 다툼이 시작된다.다음 달 4일 방송되는 ENA와 SBS Plus 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 23기 옥순에게 각자의 방식으로 직진을 선언하는 미스터들의 모습이 공개된다.앞서 23기 옥순은 미스터 강, 미스터 권, 미스터 나, 미스터 제갈의 데이트 선택을 받아 몰표녀에 등극한 바 있다. 방송에서 미스터들은 23기 옥순에게 더욱더 적극적인 모습을 보여 솔로 민박을 전쟁터로 만든다. 그동안 친구 바이브를 풍겼던 미스터 권은 23기 옥순에게 "앞으로 대놓고 표현할 것"이라고 선포한 뒤 "심장 터지기 전에 미리 얘기한 거다"라고 박력 있게 고백한다.미스터 강 역시 23기 옥순을 향해 "그러면 제가 질투할까요?"라고 자신의 감정을 적극 어필한다. 여기에 미스터 한도 그동안 직진했던 11기 영숙 앞에서 "오늘 23기 옥순을 알아보고 (누구에게 직진할지) 결정을 내릴 거다"라고 말해 23기 옥순을 둘러싼 로맨스 전쟁에 참전하고자 하는 뜻을 내비친다.얽히고설킨 러브라인 속, 남녀 출연자들은 사계 데이트권을 놓고 치열한 대결에 돌입한다. 땀을 뻘뻘 흘려야 하는 한밤의 달리기를 필두로 고무대야 멀리 날리기 등의 종목이 진행된다. 이때 미스터 나, 미스터 제갈 등은 이를 악물고 고무대야를 집어 던지고 24기 옥순과 26기 순자는 무언가를 목격한 뒤 깜짝 놀라는 모습을 보인다. 이들이 놀란 이유는 무엇일지 관심이 쏠린다.'나솔사계'는 9월 4일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr