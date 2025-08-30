사진 = 손예진 인스타그램

사진 = 손예진 인스타그램

사진 = 손예진 인스타그램

사진 = 손예진 인스타그램

배우 손예진이 화려한 풍경 속에서도 빛나는 미모와 분위기로 근황을 전했다.손예진은 인스타그램에 "오늘부터 일정 시작"이라는 멘트를 남기며 여러 장의 사진을 올렸다.사진 속 손예진은 블랙 민소매 드레스에 화이트 핸드백을 매치해 세련된 무드를 완성했다. 고풍스러운 인테리어와 조화를 이루며 환한 미소를 짓는 모습은 클래식한 매력을 풍긴다. 붉은 벽돌 건물의 발코니에 서서 바다를 내려다보며 여유로운 순간을 즐기고 있는 모습도 있다.드레스와 자연스럽게 흘러내린 머리결, 바닷바람이 어우러져 영화 같은 한 장면을 연상케 한다. 또 다른 사진에서는 커튼 사이로 들어오는 햇살을 배경으로 서 있는 모습이 담겼다. 창가에 기대 선 손예진은 우아하면서도 청순한 자태로 시선을 사로잡는다. 이를 본 팬들은 "세상에서 제일 예뻐요" "늘 응원합니다" "너무 아름다우시네요" "화이팅" "영화 기대되요" "언니가 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남겼다.앞서 손예진은 난데없는 아역배우 홀대 논란에 휩싸인 바 있다. 지난 19일 '어쩔 수가 없다' 제작보고회 현장에서 손예진은 "아이를 낳고 첫 작품이라 도움이 된 거 같다"며 "아이와 있는 내 모습이 자연스러웠다"고 말했다. 그러자 이병헌은 "내가 촬영장에서 본모습과는 다르다"며 "딸로 나오는 아역 배우가 질문을 많이 해서 난 계속 대답해 줬는데 손예진은 한 번도 대답을 안 하더라 그래서 내가 '대답 좀 해줘라'라고 했더니 '선배님이 맡아서 해달라'라고 하더라"며 웃으며 말했다.이 같은 이병헌의 발언이 손예진의 아역 배우 홀대 논란으로 이어지자 아역 배우의 어머니까지 직접 등장해 "손예진은 다정했다"고 해명하기까지 했다.1982년생인 손예진은 동갑내기 배우 현빈과 결혼해 슬하에 1남을 두고 있으며 박찬욱 감독의 신작 영화 '어쩔수가없다'로 스크린 복귀를 앞두고 있다.한편 손예진을 비롯해 이병헌, 박희순, 이성민, 염혜란이 출연하는 박찬욱 감독의 신작 '어쩔 수가 없다'는 베네치아국제영화제 3일 차인 오는 29일 세계 최초로 상영될 예정이며, 9월 24일 국내 개봉을 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr